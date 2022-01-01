Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM

Преимущества:

Класс энергоэффективности "А";

3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;

Сенсорная панель управления;

Ночной режим работы;

Программируемый таймер 24 часа;

Производительность по осушению – до 25 л/сут.;

Удобные шасси для перемещения;

LED дисплей;

Пульт ДУ в комплекте;

Противопылевой фильтр;

Мобильный кондиционер BALLU BPAC-12 CD мощностью 3,24 кВт эффективен для помещений площадью до 30 м кв. Стильный, эффектный дизайн кондиционера станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Интеллектуальный режим Smart автоматически подбирает режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 25 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке. Различные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Три скорости вентилятора и функция автоматической работы жалюзи Auto Swing, позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора. Ночной режим работы позволяет использовать прибор даже во время отдыха. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии.