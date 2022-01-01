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Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM
    Арт. X69911310539
    Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM

      Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310539

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		28
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер BALLU BPAC-12 CD мощностью 3,24 кВт эффективен для помещений площадью до 30 м кв. Стильный, эффектный дизайн кондиционера станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Интеллектуальный режим Smart автоматически подбирает режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 25 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке. Различные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Три скорости вентилятора и функция автоматической работы жалюзи Auto Swing, позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора. Ночной режим работы позволяет использовать прибор даже во время отдыха. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии.

        Преимущества:

        • Класс энергоэффективности "А";
        • 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
        • Сенсорная панель управления;
        • Ночной режим работы;
        • Программируемый таймер 24 часа;
        • Производительность по осушению – до 25 л/сут.;
        • Удобные шасси для перемещения;
        • LED дисплей;
        • Пульт ДУ в комплекте;
        • Противопылевой фильтр;