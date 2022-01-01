Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM
Арт. X69911310539
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|28
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
- Мобильный кондиционер BALLU BPAC-12 CD мощностью 3,24 кВт эффективен для помещений площадью до 30 м кв. Стильный, эффектный дизайн кондиционера станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Интеллектуальный режим Smart автоматически подбирает режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 25 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке. Различные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Три скорости вентилятора и функция автоматической работы жалюзи Auto Swing, позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора. Ночной режим работы позволяет использовать прибор даже во время отдыха. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Сенсорная панель управления;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Производительность по осушению – до 25 л/сут.;
- Удобные шасси для перемещения;
- LED дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Противопылевой фильтр;