Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD

Особенности и Преимущества:

При помощи рукоятки на корпусе мобильного кондиционера Ballu BPPC-12HD обеспечивается легкость передвижения.

Панель управления на корпусе кондиционера обеспечивает удобство регулировки рабочих параметров прибора.

Автоматические испарение конденсата избавит от необходимости частого обслуживания. Для работы в режиме осушения предусмотрено устройство для постоянного отвода конденсата.

Для удобства эксплуатации кондиционер оснащен программируемым таймером на 24 часа.

Кондиционер оснащен фильтрами очистки воздуха;

Работает в четырех режимах: охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции;

LED-дисплей - для удобства контроля и изменения рабочих параметров устройства;

Реверсивная конструкция прибора: перестановка воздуховода слева направо;

Ножки-ролики облегчают передвижение прибора;

Автоматический режим работы;

Индикатор температуры;

Три скорости работы вентилятора;

Ночной режим работы;

Простая установка;

Работает на озонобезопасном хладагенте R-410A;

Кондиционер предназначен для установки в помещение площадью до 35 кв.м.

Комплектация :

Гарантийный талон;

Инструкция;

Воздуховыпускной шланг;

Воздуховыпускное сопло;

Упаковка.

Мобильный кондиционер Ballu BPPC-12HD работает в режимах охлаждения, осушения, вентиляции и обогрева воздуха. Данная модель предназначена для помещений площадью до 35 кв.м. Прибор оснащен системой автоматического испарения конденсата и устройством непрерывного отвода конденсата при работе в режиме осушения. Электронное управление обеспечивает удобство изменения рабочих параметров кондиционера.