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Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
    Арт. X699113430
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
    Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD

      Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113430

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		34
      Размеры внутреннего блока, мм
      		754х439х360
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер Ballu BPPC-12HD работает в режимах охлаждения, осушения, вентиляции и обогрева воздуха. Данная модель предназначена для помещений площадью до 35 кв.м. Прибор оснащен системой автоматического испарения конденсата и устройством непрерывного отвода конденсата при работе в режиме осушения. Электронное управление обеспечивает удобство изменения рабочих параметров кондиционера.

        Особенности и Преимущества:

        • При помощи рукоятки на корпусе мобильного кондиционера Ballu BPPC-12HD обеспечивается легкость передвижения.
        • Панель управления на корпусе кондиционера обеспечивает удобство регулировки рабочих параметров прибора.
        • Автоматические испарение конденсата избавит от необходимости частого обслуживания. Для работы в режиме осушения предусмотрено устройство для постоянного отвода конденсата.
        • Для удобства эксплуатации кондиционер оснащен программируемым таймером на 24 часа.
        • Кондиционер оснащен фильтрами очистки воздуха;
        • Работает в четырех режимах: охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции;
        • LED-дисплей - для удобства контроля и изменения рабочих параметров устройства;
        • Реверсивная конструкция прибора: перестановка воздуховода слева направо;
        • Ножки-ролики облегчают передвижение прибора;
        • Автоматический режим работы;
        • Индикатор температуры;
        • Три скорости работы вентилятора;
        • Ночной режим работы;
        • Простая установка;
        • Работает на озонобезопасном хладагенте R-410A;
        • Кондиционер предназначен для установки в помещение площадью до 35 кв.м.

        Комплектация :

        • Гарантийный талон;
        • Инструкция;
        • Воздуховыпускной шланг;
        • Воздуховыпускное сопло;
        • Упаковка.