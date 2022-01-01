Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
Арт. X699113430
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|34
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Размеры внутреннего блока, мм
|754х439х360
- Мобильный кондиционер Ballu BPPC-12HD работает в режимах охлаждения, осушения, вентиляции и обогрева воздуха. Данная модель предназначена для помещений площадью до 35 кв.м. Прибор оснащен системой автоматического испарения конденсата и устройством непрерывного отвода конденсата при работе в режиме осушения. Электронное управление обеспечивает удобство изменения рабочих параметров кондиционера.
Особенности и Преимущества:
- При помощи рукоятки на корпусе мобильного кондиционера Ballu BPPC-12HD обеспечивается легкость передвижения.
- Панель управления на корпусе кондиционера обеспечивает удобство регулировки рабочих параметров прибора.
- Автоматические испарение конденсата избавит от необходимости частого обслуживания. Для работы в режиме осушения предусмотрено устройство для постоянного отвода конденсата.
- Для удобства эксплуатации кондиционер оснащен программируемым таймером на 24 часа.
- Кондиционер оснащен фильтрами очистки воздуха;
- Работает в четырех режимах: охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции;
- LED-дисплей - для удобства контроля и изменения рабочих параметров устройства;
- Реверсивная конструкция прибора: перестановка воздуховода слева направо;
- Ножки-ролики облегчают передвижение прибора;
- Автоматический режим работы;
- Индикатор температуры;
- Три скорости работы вентилятора;
- Ночной режим работы;
- Простая установка;
- Работает на озонобезопасном хладагенте R-410A;
- Кондиционер предназначен для установки в помещение площадью до 35 кв.м.
Комплектация :
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Воздуховыпускной шланг;
- Воздуховыпускное сопло;
- Упаковка.