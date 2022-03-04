Сплит-система Ballu BSE-12HN1
Арт. X699113263127
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|4
- Настенная сплит-система Ballu BSE-12HN1 рассчитана на помещение площадью до 32 кв.м. Данный кондиционер имеет следующие режимы: ночной, автоматический, экономичный и интенсивный (быстрый обогрев). Для очищения воздуха в помещении предусмотрены катехиновый фильтр и фильтр "Витамин С". Японский компрессор увеличивает надежность и долговечность сплит-системы.
Преимущества
- А класс энергоэффективности
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)
- Функция I FEEL
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера