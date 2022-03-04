Преимущества

А класс энергоэффективности

Японский высокопроизводительный компрессор

Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ

Воздушный фильтр высокой плотности

Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)

Функция I FEEL

Индикация реального времени на пульте ДУ

Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени

Режим работы SMART

Режим работы SUPER

Функция отключения дисплея при работе кондиционера

Настенная сплит-система Ballu BSE-12HN1 рассчитана на помещение площадью до 32 кв.м. Данный кондиционер имеет следующие режимы: ночной, автоматический, экономичный и интенсивный (быстрый обогрев). Для очищения воздуха в помещении предусмотрены катехиновый фильтр и фильтр "Витамин С". Японский компрессор увеличивает надежность и долговечность сплит-системы.