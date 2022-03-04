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Сплит-система Ballu BSE-12HN1
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSE-12HN1
    Арт. X699113263127
    5.0
    2
    Сплит-система Ballu BSE-12HN1
    Сплит-система Ballu BSE-12HN1
    Сплит-система Ballu BSE-12HN1
      Сплит-система Ballu BSE-12HN1
      Сплит-система Ballu BSE-12HN1
      Сплит-система Ballu BSE-12HN1

      Сплит-система Ballu BSE-12HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSE-12HN1 рассчитана на помещение площадью до 32 кв.м. Данный кондиционер имеет следующие режимы: ночной, автоматический, экономичный и интенсивный (быстрый обогрев). Для очищения воздуха в помещении предусмотрены катехиновый фильтр и фильтр "Витамин С". Японский компрессор увеличивает надежность и долговечность сплит-системы. 

        Преимущества

        • А класс энергоэффективности
        • Японский высокопроизводительный компрессор
        • Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
        • Воздушный фильтр высокой плотности
        • Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)
        • Функция I FEEL
        • Индикация реального времени на пульте ДУ
        • Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
        • Режим работы SMART
        • Режим работы SUPER
        • Функция отключения дисплея при работе кондиционера