Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
Арт. X699113263131
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSW-18HN1 обладает энергоффективностью класса А. Предусмотрены режимы комфортного сна и быстрого охлаждения/обогрева. Для очищения воздуха кондиционер оснащен фильтром высокой плотности. Благодаря функции авторестарта осуществляется восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения.
Преимущества:
- LED-дисплей с индикацией температуры.
- Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.
- Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.
- Функция разморозки DEFROST.
- Интенсивный режим работы SUPER.
- Режим комфортного сна SLEEP.
Комплектация:
- Инструкция;
- Пульт ДУ;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.