Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC

Преимущества:

LED-дисплей с индикацией температуры.

Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.

Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.

Функция разморозки DEFROST.

Интенсивный режим работы SUPER.

Режим комфортного сна SLEEP.

Комплектация:

Инструкция;

Пульт ДУ;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Настенная сплит-система Ballu BSW-18HN1 обладает энергоффективностью класса А. Предусмотрены режимы комфортного сна и быстрого охлаждения/обогрева. Для очищения воздуха кондиционер оснащен фильтром высокой плотности. Благодаря функции авторестарта осуществляется восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения.