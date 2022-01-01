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Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
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Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
    Арт. X699113263131
    Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
    Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
    Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
    Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
      Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
      Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
      Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC
      Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC

      Сплит-система Ballu BSW-18HN1 OLYMPIC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263131

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSW-18HN1 обладает энергоффективностью класса А. Предусмотрены режимы комфортного сна и быстрого охлаждения/обогрева. Для очищения воздуха кондиционер оснащен фильтром высокой плотности. Благодаря функции авторестарта осуществляется восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения.

        Преимущества:

        • LED-дисплей с индикацией температуры.
        • Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.
        • Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.
        • Функция разморозки DEFROST.
        • Интенсивный режим работы SUPER.
        • Режим комфортного сна SLEEP.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Пульт ДУ;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.