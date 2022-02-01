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Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
    Арт. X699113263125
    5.0
    2
    Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
    Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
    Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
    Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
      Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
      Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
      Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
      Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco

      Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699113263125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Настенная сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco обладает современным дизайном. Данная модель работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Для максимально комфортной эксплуатации система комплектуется эргономичным пультом дистанционного управления с часами и отключаемой подсветкой для ночного использования. Возможна работа в экономичном и ночном режимах. Наличие таймера обеспечивает своевременное включение/отключение кондиционера с учетом установленных пользователем параметров.

        Преимущества

        • А класс энергоэффективности
        • Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
        • Функция ≪Горячий старт≫
        • Режим максимальной производительности (STRONG)
        • Функция ионизации воздуха, отключаемая с пульта ДУ
        • Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
        • Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
        • Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
        • Функция I FEEL
        • Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
        • Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С