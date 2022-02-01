Сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco
Арт. X699113263125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco обладает современным дизайном. Данная модель работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Для максимально комфортной эксплуатации система комплектуется эргономичным пультом дистанционного управления с часами и отключаемой подсветкой для ночного использования. Возможна работа в экономичном и ночном режимах. Наличие таймера обеспечивает своевременное включение/отключение кондиционера с учетом установленных пользователем параметров.
Преимущества
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Функция ионизации воздуха, отключаемая с пульта ДУ
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Функция I FEEL
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
- Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С