Преимущества

А класс энергоэффективности

Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)

Функция ≪Горячий старт≫

Режим максимальной производительности (STRONG)

Функция ионизации воздуха, отключаемая с пульта ДУ

Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)

Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера

Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера

Функция I FEEL

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ

Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С

Настенная сплит-система Ballu BSWI-09HN1 Eco обладает современным дизайном. Данная модель работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Для максимально комфортной эксплуатации система комплектуется эргономичным пультом дистанционного управления с часами и отключаемой подсветкой для ночного использования. Возможна работа в экономичном и ночном режимах. Наличие таймера обеспечивает своевременное включение/отключение кондиционера с учетом установленных пользователем параметров.