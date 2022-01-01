Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO

Преимущества:

Точное поддержание температуры - климат-контроль;

Класс энергоффективности А;

Надежный обогрев до -15°С;

Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера;

Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter;

Низкий уровень шума;

Двойная изоляция компрессора внешнего блока;

Высококачественные материалы - пластик ABS;

Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ);

Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов;

Функция автоматической просушки внутреннего блока;

Ночной режим;

Интенсивный режим;

Самоочистка внутреннего блока;

Авторестарт.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Пульт ДУ;

Упаковка.

Настенная сплит-система Ballu BSWI-12HN1 - оптимальное решение для создании максимально комфортной атмосферы в помещении. Микропроцессорное управление позволит добиться оптимальных показателей температуры и влажности воздуха. Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами. Функция ионизации обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.