Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO
Арт. X699113263126
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSWI-12HN1 - оптимальное решение для создании максимально комфортной атмосферы в помещении. Микропроцессорное управление позволит добиться оптимальных показателей температуры и влажности воздуха. Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами. Функция ионизации обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.
Преимущества:
- Точное поддержание температуры - климат-контроль;
- Класс энергоффективности А;
- Надежный обогрев до -15°С;
- Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера;
- Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter;
- Низкий уровень шума;
- Двойная изоляция компрессора внешнего блока;
- Высококачественные материалы - пластик ABS;
- Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ);
- Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов;
- Функция автоматической просушки внутреннего блока;
- Ночной режим;
- Интенсивный режим;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Авторестарт.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Пульт ДУ;
- Упаковка.