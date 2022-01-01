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Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO
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Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO
    Арт. X699113263126
    Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO

      Сплит-система Ballu BSWI-12HN1 ECO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263126

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSWI-12HN1 - оптимальное решение для создании максимально комфортной атмосферы в помещении. Микропроцессорное управление позволит добиться оптимальных показателей температуры и влажности воздуха. Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами. Функция ионизации обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.

        Преимущества:

        • Точное поддержание температуры - климат-контроль;
        • Класс энергоффективности А;
        • Надежный обогрев до -15°С;
        • Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера;
        • Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter;
        • Низкий уровень шума;
        • Двойная изоляция компрессора внешнего блока;
        • Высококачественные материалы - пластик ABS;
        • Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ);
        • Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов;
        • Функция автоматической просушки внутреннего блока;
        • Ночной режим;
        • Интенсивный режим;
        • Самоочистка внутреннего блока;
        • Авторестарт.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Пульт ДУ;
        • Упаковка.