Сплит-система Electrolux EACS-07HS/N3

Особенности и преимущества:

Управляется при помощи дистанционного пульта.

Блокировка кнопок на пульте - для предотвращения случайного изменения параметров работы.

Пульт оснащен режимом реального времени.

Ночной режим работы.

Автоматический режим работы.

Самодиагностика.

Автоматический перезапуск после сбоя напряжения.

Горячий старт.

Широкоугольные жалюзи обеспечивают эффективное управление воздушным потоком.

Автоматическое качание вертикальных жалюзи - угол поворота до 160 градусов и 7 положений наклона створки.

Автоматическая разморозка наружного блока.

24 часовой таймер включения/выключения.

Автоматическая очистка теплообменника во внутреннем блоке.

Интенсивный режим работы (Turbo) - быстрое охлаждение до температуры 18 градусов.

Система работает на охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха.

Компактность внутреннего блока - для удобства установки.

Работает на озонобезопасном хладагенте R-410.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Electrolux EACS - 07 HS/N3 предназначена для установки в помещение площадью до 20 кв.м. Кондиционер имеет высокий класс энергоэффективности (А), поэтому заданные параметры достигаются с максимальной скоростью при минимальном электропотреблении. Кондиционер оснащен следующими режимами: ночной, автоматический и интенсивный. Во внутреннем блоке установлен фильтр, который выполняет шестиступенчатую очистку воздуха и состоит из антиклещевого, каталитического, биологического, антибактериального, катехинового и фильтра с ионами серебра.