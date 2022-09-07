Сплит-система Electrolux EACS-07HS/N3
Арт. X699113183
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|37
- Настенная сплит-система Electrolux EACS - 07 HS/N3 предназначена для установки в помещение площадью до 20 кв.м. Кондиционер имеет высокий класс энергоэффективности (А), поэтому заданные параметры достигаются с максимальной скоростью при минимальном электропотреблении. Кондиционер оснащен следующими режимами: ночной, автоматический и интенсивный. Во внутреннем блоке установлен фильтр, который выполняет шестиступенчатую очистку воздуха и состоит из антиклещевого, каталитического, биологического, антибактериального, катехинового и фильтра с ионами серебра.
Особенности и преимущества:
- Управляется при помощи дистанционного пульта.
- Блокировка кнопок на пульте - для предотвращения случайного изменения параметров работы.
- Пульт оснащен режимом реального времени.
- Ночной режим работы.
- Автоматический режим работы.
- Самодиагностика.
- Автоматический перезапуск после сбоя напряжения.
- Горячий старт.
- Широкоугольные жалюзи обеспечивают эффективное управление воздушным потоком.
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи - угол поворота до 160 градусов и 7 положений наклона створки.
- Автоматическая разморозка наружного блока.
- 24 часовой таймер включения/выключения.
- Автоматическая очистка теплообменника во внутреннем блоке.
- Интенсивный режим работы (Turbo) - быстрое охлаждение до температуры 18 градусов.
- Система работает на охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха.
- Компактность внутреннего блока - для удобства установки.
- Работает на озонобезопасном хладагенте R-410.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.