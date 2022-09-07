Особенности и преимущества:

Управляется при помощи дистанционного пульта.

Блокировка кнопок на пульте - для предотвращения случайного изменения параметров работы.

Пульт оснащен режимом реального времени.

Ночной режим работы.

Автоматический режим работы.

Самодиагностика.

Автоматический перезапуск после сбоя напряжения.

Горячий старт.

Широкоугольные жалюзи обеспечивают эффективное управление воздушным потоком.

Автоматическое качание вертикальных жалюзи - угол поворота до 160 градусов и 7 положений наклона створки.

Автоматическая разморозка наружного блока.

24 часовой таймер включения/выключения.

Автоматическая очистка теплообменника во внутреннем блоке.

Интенсивный режим работы (Turbo) - быстрое охлаждение до температуры 18 градусов.

Система работает на охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха.

Компактность внутреннего блока - для удобства установки.

Работает на озонобезопасном хладагенте R-410.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Electrolux EACS - 09 HS/N3 предназначена для установки в помещение площадью до 27 кв.м. Внутренний блок оснащен фильтром с шестью степенями очистки и состоит из следующих фильтров: антиклещевого, каталитического, биологического, антибактериального, катехинового и фильтра с ионами серебра. Теплообменник в наружном блоке оснащен антикоррозийным покрытием Blue Fin. А во внутреннем блоке предусмотрена функция самоочистки, которая осушает теплообменник от излишка влаги. Это помогает предотвратить распространение грибка и плесени. Кондиционер имеет высокий класс энергоэффективности (А).