Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3
Арт. X69911310560
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|31.9
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Размеры внутреннего блока, мм
|458х774х372
Мобильный кондиционер Electrolux Mango - это максимальная надежность работы, эффективное охлаждение, осушение и вентиляция воздуха. Приборы этой серии отличаются повышенной надежностью и простотой управления. Функция самодиагностики и встроенный детектор утечки фреона обеспечивают прибору дополнительную надежность, и гарантирует бесперебойную работу. Дополнительная шумоизоляция и высококачественный компрессор гарантируют низкий уровень шума – 46 дБ(А), что позволяет использовать прибор во время отдыха.