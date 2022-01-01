Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3

Мобильный кондиционер Electrolux Mango - это максимальная надежность работы, эффективное охлаждение, осушение и вентиляция воздуха. Приборы этой серии отличаются повышенной надежностью и простотой управления. Функция самодиагностики и встроенный детектор утечки фреона обеспечивают прибору дополнительную надежность, и гарантирует бесперебойную работу. Дополнительная шумоизоляция и высококачественный компрессор гарантируют низкий уровень шума – 46 дБ(А), что позволяет использовать прибор во время отдыха.