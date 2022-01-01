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Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3
    Арт. X69911310560
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3

      Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310560

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		31.9
      Размеры внутреннего блока, мм
      		458х774х372
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Мобильный кондиционер Electrolux Mango - это максимальная надежность работы, эффективное охлаждение, осушение и вентиляция воздуха. Приборы этой серии отличаются повышенной надежностью и простотой управления. Функция самодиагностики и встроенный детектор утечки фреона обеспечивают прибору дополнительную надежность, и гарантирует бесперебойную работу. Дополнительная шумоизоляция и высококачественный компрессор гарантируют низкий уровень шума – 46 дБ(А), что позволяет использовать прибор во время отдыха. 