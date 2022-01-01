Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
Найти аналог
Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
    Арт. X69911313
    Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R

      Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911313

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		34
      Размеры внутреннего блока, мм
      		460x840x325
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • EACM-12 E/R — мобильный кондиционер представляет собой передвижную систему кондиционирования воздуха в помещении. При общем определении мобильный кондиционер последнего поколения отличается от традиционной сплит-системы, только компактными размерами и наличием роликового механизма для беспрепятственного перемещения прибора. Отличительной особенностью в конструкции мобильного кондиционера является гибкий шланг, который выводит отработанный горячий воздух на улицу через дверь, отверстие в окне или посредством вентиляционной шахты. Принцип работы основан на разделении воздуха в помещении на два потока – горячего и холодного. Горячий воздух удаляется на улицу, а холодный циркулирует в помещении. Тем самым и добивается эффект кондиционирования воздуха в замкнутом пространстве.

        Преимущества:

        • охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
        • автоматический режим
        • многофункциональный пульт ДУ
        • керамический нагревательный элемент
        • фильтрация входящего воздуха (Silver — фильтр)
        • электронный LED-дисплей
        • режим турбо-мощности
        • 24-часовой таймер
        • компактные размеры
        • простая установка
        • современный дизайн