Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R

Преимущества:

охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение

автоматический режим

многофункциональный пульт ДУ

керамический нагревательный элемент

фильтрация входящего воздуха (Silver — фильтр)

электронный LED-дисплей

режим турбо-мощности

24-часовой таймер

компактные размеры

простая установка

современный дизайн

EACM-12 E/R — мобильный кондиционер представляет собой передвижную систему кондиционирования воздуха в помещении. При общем определении мобильный кондиционер последнего поколения отличается от традиционной сплит-системы, только компактными размерами и наличием роликового механизма для беспрепятственного перемещения прибора. Отличительной особенностью в конструкции мобильного кондиционера является гибкий шланг, который выводит отработанный горячий воздух на улицу через дверь, отверстие в окне или посредством вентиляционной шахты. Принцип работы основан на разделении воздуха в помещении на два потока – горячего и холодного. Горячий воздух удаляется на улицу, а холодный циркулирует в помещении. Тем самым и добивается эффект кондиционирования воздуха в замкнутом пространстве.