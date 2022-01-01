Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
Арт. X69911313
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|34
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Размеры внутреннего блока, мм
|460x840x325
- EACM-12 E/R — мобильный кондиционер представляет собой передвижную систему кондиционирования воздуха в помещении. При общем определении мобильный кондиционер последнего поколения отличается от традиционной сплит-системы, только компактными размерами и наличием роликового механизма для беспрепятственного перемещения прибора. Отличительной особенностью в конструкции мобильного кондиционера является гибкий шланг, который выводит отработанный горячий воздух на улицу через дверь, отверстие в окне или посредством вентиляционной шахты. Принцип работы основан на разделении воздуха в помещении на два потока – горячего и холодного. Горячий воздух удаляется на улицу, а холодный циркулирует в помещении. Тем самым и добивается эффект кондиционирования воздуха в замкнутом пространстве.
Преимущества:
- охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- автоматический режим
- многофункциональный пульт ДУ
- керамический нагревательный элемент
- фильтрация входящего воздуха (Silver — фильтр)
- электронный LED-дисплей
- режим турбо-мощности
- 24-часовой таймер
- компактные размеры
- простая установка
- современный дизайн