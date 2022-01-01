Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-09H
Арт. X69911310548
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|30.5
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Размеры внутреннего блока, мм
|497x767x397
- Мобильный кондиционер Neoclima NMAC-09H представляет собой кондиционер последнего поколения, использующий в качестве хладагента озонобезопасный фреон R410 А. Кондиционер работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Особенности:
- Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение.
- Таймер.
- Авторестарт.
- Самодиагностика.