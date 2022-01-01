Особенности:

Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение.

Таймер.

Авторестарт.

Самодиагностика.

Мобильный кондиционер Neoclima NMAC-09H представляет собой кондиционер последнего поколения, использующий в качестве хладагента озонобезопасный фреон R410 А. Кондиционер работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.