Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-09H
Найти аналог
Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-09H
    Арт. X69911310548
    Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-09H

      Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-09H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310548

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		30.5
      Размеры внутреннего блока, мм
      		497x767x397
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер Neoclima NMAC-09H представляет собой кондиционер последнего поколения, использующий в качестве хладагента озонобезопасный фреон R410 А. Кондиционер работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.

        Особенности:

        • Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение.
        • Таймер.
        • Авторестарт.
        • Самодиагностика.