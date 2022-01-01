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Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H
    Арт. X69911310549
    Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H

      Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310549

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		34
      Размеры внутреннего блока, мм
      		497x767x397
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер NeoClima NMAC-12HE предназначен для охлаждения или обогрева помещения. Также предусмотрен режим осушения воздуха. Благодаря режиму сна осуществляется создание комфортного микроклимата в ночное время. Функция авторестарта обеспечивает возобновление работы кондиционера в прежнем режиме после сбоя напряжения. Система самодиагностики упрощает обслуживание и эксплуатацию устройства. Возможна работа кондиционера по таймеру.

        Комплектация:

        • Пульт управления;
        • Упаковка.
        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.