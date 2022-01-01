Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H
Арт. X69911310549
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|34
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Размеры внутреннего блока, мм
|497x767x397
- Мобильный кондиционер NeoClima NMAC-12HE предназначен для охлаждения или обогрева помещения. Также предусмотрен режим осушения воздуха. Благодаря режиму сна осуществляется создание комфортного микроклимата в ночное время. Функция авторестарта обеспечивает возобновление работы кондиционера в прежнем режиме после сбоя напряжения. Система самодиагностики упрощает обслуживание и эксплуатацию устройства. Возможна работа кондиционера по таймеру.
Комплектация:
- Пульт управления;
- Упаковка.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.