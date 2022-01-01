Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H

Комплектация:

Пульт управления;

Упаковка.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Мобильный кондиционер NeoClima NMAC-12HE предназначен для охлаждения или обогрева помещения. Также предусмотрен режим осушения воздуха. Благодаря режиму сна осуществляется создание комфортного микроклимата в ночное время. Функция авторестарта обеспечивает возобновление работы кондиционера в прежнем режиме после сбоя напряжения. Система самодиагностики упрощает обслуживание и эксплуатацию устройства. Возможна работа кондиционера по таймеру.