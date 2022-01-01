Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4

Преимущества:

Уникальный дизайн ICE.BEE - разработка Timberk.

Шумоизоляцонное покрытие внутренней части корпуса и компонентов системы теплообмена.

Толщина звукозащитного слоя 10 мм, 2% снижения уровня шума.

Один из самых тихих мобильных кондиционеров на рынке.

Комплектация:

Кондиционер бытовой 1 шт.

Переходник воздуховода 1 шт.

Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).

Съемная решетка 1 шт.

Кондиционер мобильный Timberk (Тимберк) 05H P4 - это многозадачный прибор, сочетающий в себе функции обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Высококачественная изоляция корпуса позволяет кондиционеру работать совершенно бесшумно. Ультрамодный 3D дизайн мобильного кондиционера, созданный по новейшим технологиям неповторимых форм и плавных линий.