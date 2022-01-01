Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4
Арт. X69911310543
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|22
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Размеры внутреннего блока, мм
|300х455х630
- Кондиционер мобильный Timberk (Тимберк) 05H P4 - это многозадачный прибор, сочетающий в себе функции обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Высококачественная изоляция корпуса позволяет кондиционеру работать совершенно бесшумно. Ультрамодный 3D дизайн мобильного кондиционера, созданный по новейшим технологиям неповторимых форм и плавных линий.
Преимущества:
- Уникальный дизайн ICE.BEE - разработка Timberk.
- Шумоизоляцонное покрытие внутренней части корпуса и компонентов системы теплообмена.
- Толщина звукозащитного слоя 10 мм, 2% снижения уровня шума.
- Один из самых тихих мобильных кондиционеров на рынке.
Комплектация:
- Кондиционер бытовой 1 шт.
- Переходник воздуховода 1 шт.
- Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).
- Съемная решетка 1 шт.