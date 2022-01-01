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Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4
    Арт. X69911310543
    Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4

      Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310543

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		22
      Размеры внутреннего блока, мм
      		300х455х630
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кондиционер мобильный Timberk (Тимберк) 05H P4 - это многозадачный прибор, сочетающий в себе функции обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Высококачественная изоляция корпуса позволяет кондиционеру работать совершенно бесшумно. Ультрамодный 3D дизайн мобильного кондиционера, созданный по новейшим технологиям неповторимых форм и плавных линий. 

        Преимущества:

        • Уникальный дизайн ICE.BEE - разработка Timberk.
        • Шумоизоляцонное покрытие внутренней части корпуса и компонентов системы теплообмена.
        • Толщина звукозащитного слоя 10 мм, 2% снижения уровня шума.
        • Один из самых тихих мобильных кондиционеров на рынке.

        Комплектация:

        • Кондиционер бытовой 1 шт.
        • Переходник воздуховода 1 шт.
        • Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).
        • Съемная решетка 1 шт.