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Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4
    Арт. X69911310544
    Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4

      Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310544

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		23
      Размеры внутреннего блока, мм
      		300x630x455
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 9H P4 имеет механическое управление. Данное устройство применяют для охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. для удобного передвижения кондиционера по комнате предусмотрены специальные колеса. Для снижения уровня шума данное устройство имеет звукозащитный слой толщиной 10 мм. Технология быстрого охлаждения и обогрева обеспечивает быстрое достижение заданной температуры воздуха.

        Особенности и Преимущества:

        • Благодаря наличию специальных колес обеспечивается удобство перемещения устройства по комнате.
        • Шумоизоляционное покрытие внутренней части корпуса мобильного кондиционера Timberk AC TIM 9H P4 и компонентов системы теплообмена.
        • Толщина звукозащитного слоя 10 мм - для снижения уровня шума.
        • Уникальный дизайн ICE.BEE.
        • Технология быстрого охлаждения и обогрева 2 Motor Drive technology.
        • Два двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора.
        • Высокая производительность по осушению 50 литров в сутки.
        • Небольшие габариты корпуса.
        • Высокоэффективный компрессор ТЕСО.
        • Реверсивная конструкция корпуса 2-Way Reverse.
        • Четыре режима - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
        • Автоматическое испарение конденсата.
        • Экономичное энергопотребление.
        • Механическое управление.
        • Моющийся воздушный фильтр.

        Комплектация:

        • Кондиционер бытовой 1 шт.
        • Переходник воздуховода 1 шт.
        • Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).
        • Съемная решетка 1 шт.