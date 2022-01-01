Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4
Арт. X69911310544
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|23
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Размеры внутреннего блока, мм
|300x630x455
- Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 9H P4 имеет механическое управление. Данное устройство применяют для охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. для удобного передвижения кондиционера по комнате предусмотрены специальные колеса. Для снижения уровня шума данное устройство имеет звукозащитный слой толщиной 10 мм. Технология быстрого охлаждения и обогрева обеспечивает быстрое достижение заданной температуры воздуха.
Особенности и Преимущества:
- Благодаря наличию специальных колес обеспечивается удобство перемещения устройства по комнате.
- Шумоизоляционное покрытие внутренней части корпуса мобильного кондиционера Timberk AC TIM 9H P4 и компонентов системы теплообмена.
- Толщина звукозащитного слоя 10 мм - для снижения уровня шума.
- Уникальный дизайн ICE.BEE.
- Технология быстрого охлаждения и обогрева 2 Motor Drive technology.
- Два двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора.
- Высокая производительность по осушению 50 литров в сутки.
- Небольшие габариты корпуса.
- Высокоэффективный компрессор ТЕСО.
- Реверсивная конструкция корпуса 2-Way Reverse.
- Четыре режима - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Автоматическое испарение конденсата.
- Экономичное энергопотребление.
- Механическое управление.
- Моющийся воздушный фильтр.
Комплектация:
- Кондиционер бытовой 1 шт.
- Переходник воздуховода 1 шт.
- Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).
- Съемная решетка 1 шт.