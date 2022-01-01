Мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4

Особенности и Преимущества:

Благодаря наличию специальных колес обеспечивается удобство перемещения устройства по комнате.

Шумоизоляционное покрытие внутренней части корпуса мобильного кондиционера Timberk AC TIM 9H P4 и компонентов системы теплообмена.

Толщина звукозащитного слоя 10 мм - для снижения уровня шума.

Уникальный дизайн ICE.BEE.

Технология быстрого охлаждения и обогрева 2 Motor Drive technology.

Два двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора.

Высокая производительность по осушению 50 литров в сутки.

Небольшие габариты корпуса.

Высокоэффективный компрессор ТЕСО.

Реверсивная конструкция корпуса 2-Way Reverse.

Четыре режима - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.

Автоматическое испарение конденсата.

Экономичное энергопотребление.

Механическое управление.

Моющийся воздушный фильтр.

Комплектация:

Кондиционер бытовой 1 шт.

Переходник воздуховода 1 шт.

Воздуховод 1 шт. (при транспортировке находится внутри корпуса в нижней части кондиционера).

Съемная решетка 1 шт.

Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 9H P4 имеет механическое управление. Данное устройство применяют для охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. для удобного передвижения кондиционера по комнате предусмотрены специальные колеса. Для снижения уровня шума данное устройство имеет звукозащитный слой толщиной 10 мм. Технология быстрого охлаждения и обогрева обеспечивает быстрое достижение заданной температуры воздуха.