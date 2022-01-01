Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
Арт. X699113263128
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|4
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Samsung AQ07TSBNSER/AQ07TSBXSER быстро охлаждает помещение и поддерживает оптимальные условия для отличного самочувствия. Реализованные в данной модели функции не допускают перерасхода электроэнергии (режим "Smart Saver"), заботятся о комфортном сне (режим "Good Sleep") и обеспечивают максимальную чистоту воздуха (фильтр Full HD). Модель с таймером, автоматической очисткой и тройной системой защиты.