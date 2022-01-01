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Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
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Сплит-системы
    Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
    Арт. X699113263128
    Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
    Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
      Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER
      Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER

      Сплит-система Samsung AQ07TSBXSER/TSBNSER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263128

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Samsung AQ07TSBNSER/AQ07TSBXSER быстро охлаждает помещение и поддерживает оптимальные условия для отличного самочувствия. Реализованные в данной модели функции не допускают перерасхода электроэнергии (режим "Smart Saver"), заботятся о комфортном сне (режим "Good Sleep") и обеспечивают максимальную чистоту воздуха (фильтр Full HD). Модель с таймером, автоматической очисткой и тройной системой защиты.