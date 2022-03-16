Коннектор Belamos YM5819E (3/4")

Преимущества

Изготовлен из мягкого пластика

Высокая герметичность

Универсальный быстросъемный коннектор для соединения шлангов 3/4" с универсальным штуцером. Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие.