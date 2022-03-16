Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
Арт. X19031850114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Универсальный быстросъемный коннектор для соединения шлангов 3/4" с универсальным штуцером. Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие.
Преимущества
- Изготовлен из мягкого пластика
- Высокая герметичность