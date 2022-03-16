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Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
4.5
2
95 ₽
Коннекторы
    Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
    Арт. X19031850114
    4.5
    2
    Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
    Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")

      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850114
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный быстросъемный коннектор для соединения шлангов 3/4" с универсальным штуцером. Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие.

        Преимущества

        • Изготовлен из мягкого пластика
        • Высокая герметичность