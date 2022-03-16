Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Коннектор Gardena 01724-20.000.00 предназначен для надежного и герметичного соединения заборного шланга с насосом. Коннектор плотно прижимается хомутом, идущим в комплекте. Изделие имеет внутреннюю резьбу. Изготовлен из высококачественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.