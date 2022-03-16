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Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для шланга
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Арт. X19031850278
    5.0
    2
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)

      Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор Gardena 01724-20.000.00 предназначен для надежного и герметичного соединения заборного шланга с насосом. Коннектор плотно прижимается хомутом, идущим в комплекте. Изделие имеет внутреннюю резьбу. Изготовлен из высококачественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость