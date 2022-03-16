Коннектор для заборного шланга Gardena 01724-2000000 (1", 25 мм)
Арт. X19031850278
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|соединитель со шлангом
|
Наличие резьбы
|Да
- Коннектор Gardena 01724-20.000.00 предназначен для надежного и герметичного соединения заборного шланга с насосом. Коннектор плотно прижимается хомутом, идущим в комплекте. Изделие имеет внутреннюю резьбу. Изготовлен из высококачественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость