Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
Арт. X19031850277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер с внутренней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Коннектор Gardena 01723-20.000.00 используется для соединения заборного шланга диаметром 19 мм к садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с помощью хомута, идущего в комплекте, исключая вылетание. Имеет внутреннюю резьбу 33,3 мм (G1) и диаметр 3/4".