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Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
    Арт. X19031850277
    5.0
    2
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
    Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)
      Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)

      Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850277
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коннектор Gardena 01723-20.000.00 используется для соединения заборного шланга диаметром 19 мм к садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с помощью хомута, идущего в комплекте, исключая вылетание. Имеет внутреннюю резьбу 33,3 мм (G1) и диаметр 3/4".