Коннектор для заборного шланга Gardena 01723-20.000.00 (3/4", 19 мм)

Коннектор Gardena 01723-20.000.00 используется для соединения заборного шланга диаметром 19 мм к садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с помощью хомута, идущего в комплекте, исключая вылетание. Имеет внутреннюю резьбу 33,3 мм (G1) и диаметр 3/4".