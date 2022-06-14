Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")

Коннектор «Профи» Maxi-Flow Gardena 02817-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и применяется на дачах, в огородах, а также везде, где необходимо увеличить длину шланга. Предназначен для соединения шланга диаметром 3/4" (19 мм) со штуцером или переходником GARDENA Maxi-Flow. Также используется с насосами.