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Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
5.0
3
Найти аналог
Коннекторы
    Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
    Арт. X19031850233
    5.0
    3
    Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
    Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
    Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
      Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
      Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
      Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")

      Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850233
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коннектор «Профи» Maxi-Flow Gardena 02817-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и применяется на дачах, в огородах, а также везде, где необходимо увеличить длину шланга. Предназначен для соединения шланга диаметром 3/4" (19 мм) со штуцером или переходником GARDENA Maxi-Flow. Также используется с насосами.