Коннектор Gardena Профи 02817-2000000 (3/4")
Арт. X19031850233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Коннектор «Профи» Maxi-Flow Gardena 02817-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и применяется на дачах, в огородах, а также везде, где необходимо увеличить длину шланга. Предназначен для соединения шланга диаметром 3/4" (19 мм) со штуцером или переходником GARDENA Maxi-Flow. Также используется с насосами.