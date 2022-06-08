Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
Арт. X19031850144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Соединитель Palisad 66140 используется для надежного соединения шланга диаметром 1/2" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.