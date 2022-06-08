Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)

Соединитель Palisad 66140 используется для надежного соединения шланга диаметром 1/2" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.