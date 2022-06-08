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Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
5.0
2
90 ₽
Коннекторы
    Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
    Арт. X19031850144
    5.0
    2
    Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)

      Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель Palisad 66140 используется для надежного соединения шланга диаметром 1/2" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.