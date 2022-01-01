Коннектор с автостопом 13мм (1/2") 90914

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Коннектор с автостопом устанавливается на выходной части шланга. Когда вы отсоединяете от коннектора насадку, вода автоматически перестает течь. При подсоединении насадки, поток воды снова идет. Необходимость возвращаться к крану для замены насадок отпадает. Коннектор легко снимается, если его потянуть на себя. Поверхность из мягкого рифленого пластика позволяет удобно и крепко удерживать инструмент в руке. Коннектор снабжен резиновым кольцом, обеспечивающим защиту от повреждений. Новая форма зажимной гайки позволяет прочно зафиксировать коннектор со шлангом. Коннектор предназначен для шлангов диаметром 13 мм (1/2").