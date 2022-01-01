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Коннектор с автостопом 13мм (1/2") 90914
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Для прочей техники
    Коннектор с автостопом 13мм (1/2") 90914
    Арт. X19031810

      Коннектор с автостопом 13мм (1/2") 90914

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031810

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коннектор с автостопом устанавливается на выходной части шланга. Когда вы отсоединяете от коннектора насадку, вода автоматически перестает течь. При подсоединении насадки, поток воды снова идет. Необходимость возвращаться к крану для замены насадок отпадает. Коннектор легко снимается, если его потянуть на себя. Поверхность из мягкого рифленого пластика позволяет удобно и крепко удерживать инструмент в руке. Коннектор снабжен резиновым кольцом, обеспечивающим защиту от повреждений. Новая форма зажимной гайки позволяет прочно зафиксировать коннектор со шлангом. Коннектор предназначен для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы