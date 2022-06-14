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Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
5.0
3
619 ₽
840 ₽
Коннекторы
    Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
    Арт. X19031850304
    5.0
    3
    Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
    Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
    Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
      Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
      Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")
      Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")

      Коннектор с автостопом Gardena 18213-2900000, 13 мм (1/2"), 15 мм (5/8")

      • -221 ₽
      619 ₽
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850304
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      • -221 ₽
      619 ₽
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор Gardena 18213-29.000.00 используется для подсоединения к шлангу различных аксессуаров для полива или другого шланга. Коннектор устанавливается на выходной части шланга и надежно фиксирует шланг усиленной зажимной гайкой. Смену насадок можно производить без отключения подачи воды. При отсоединении насадки вода автоматически перестает течь, а при подключении новой насадки поток воды возобновляется. Благодаря поверхности из рифленого пластика коннектор легко удерживается в руке, не проскальзывает.