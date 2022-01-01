Коннектор с внутр.резьбой PALISAD 66170 3/4" б/с с аквастопом
Арт. X19031850165
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Да
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Тип резьбы
|внутренняя
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Диаметр трубы/крана, дюйм
|3/4
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Материал
|пластик
- Соединитель PALISAD 66170 пластмассовый быстросъемный, внутренняя резьба 3/4", аквастоп.
- Быстросъемный соединитель с внутренней резьбой и клапаном «автостоп» изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы.
- Посадочный диаметр для крана 3 4”. Соединительный элемент поливочной системы совместим со всеми адаптерами, переходниками-соединителями, тройниками, а также с наборами поливочной системы PALISAD.