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Коннектор с внутр.резьбой PALISAD 66170 3/4" б/с с аквастопом
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Коннектор с внутр.резьбой PALISAD 66170 3/4" б/с с аквастопом
    Арт. X19031850165
    Коннектор с внутр.резьбой PALISAD 66170 3/4" б/с с аквастопом

      Коннектор с внутр.резьбой PALISAD 66170 3/4" б/с с аквастопом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850165

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Да
      Тип резьбы
      		внутренняя
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		3/4
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель PALISAD 66170 пластмассовый быстросъемный, внутренняя резьба 3/4", аквастоп.
        • Быстросъемный соединитель с внутренней резьбой и клапаном «автостоп» изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы. 
        • Посадочный диаметр для крана 3 4”. Соединительный элемент поливочной системы совместим со всеми адаптерами, переходниками-соединителями, тройниками, а также с наборами поливочной системы PALISAD.