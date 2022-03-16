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Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
5.0
2
496 ₽
690 ₽
Коннекторы
    Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
    Арт. X19031850302
    5.0
    2
    Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
    Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
    Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
    Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
      Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
      Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
      Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")
      Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")

      Стандартный коннектор Gardena 18215-2900000 (1/2"-5/8")

      • -194 ₽
      496 ₽
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      • -194 ₽
      496 ₽
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор стандартный 1/2" Gardena 18215-29.000.00 используется для быстрого и легкого подсоединения к садовому шлангу различных насадок для полива. Коннектор выполнен в современном дизайне, мягкий рифленый пластик позволяет надежно удерживать оснастку в руке. Прочная металлическая зажимная гайка коннектора обеспечивает надежное герметичное крепление шланга.