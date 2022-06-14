Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
Арт. X19031850303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Коннектор стандартный Gardena 18216-29.000.00 используется для быстрого и легкого подсоединения к садовому шлангу различных насадок для полива. Коннектор выполнен в современном дизайне, мягкий рифленый пластик позволяет надежно удерживать оснастку в руке. Прочная металлическая зажимная гайка коннектора обеспечивает надежное герметичное крепление шланга.