Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм

Коннектор стандартный Gardena 18216-29.000.00 используется для быстрого и легкого подсоединения к садовому шлангу различных насадок для полива. Коннектор выполнен в современном дизайне, мягкий рифленый пластик позволяет надежно удерживать оснастку в руке. Прочная металлическая зажимная гайка коннектора обеспечивает надежное герметичное крепление шланга.