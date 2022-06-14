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Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
4.5
4
690 ₽
Коннекторы
    Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
    Арт. X19031850303
    4.5
    4
    Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
    Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
    Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм

      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850303
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор стандартный Gardena 18216-29.000.00 используется для быстрого и легкого подсоединения к садовому шлангу различных насадок для полива. Коннектор выполнен в современном дизайне, мягкий рифленый пластик позволяет надежно удерживать оснастку в руке. Прочная металлическая зажимная гайка коннектора обеспечивает надежное герметичное крепление шланга.