Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
Арт. champion_2761
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|360
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Ширина, мм
|640
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Длина, мм
|530
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Материал
|сталь
- Контейнер сбора мусора Champion для GS5562 - крепиться впереди подметальной машины для уборки внутрь вылетающего из под щетки мусора. Особенности и преимущества:
- Имеет удобную и простую систему крепления.
- Контейнер оборудован своими поворотными колесами для устойчивости в работе.
- На нижней губе контейнера закреплена полоса безопасности для предотвращения повреждения дорожных покрытий.
- Полоса безопасности сменная изготовлена из полиэтилена низкого давления.