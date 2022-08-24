Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

Имеет удобную и простую систему крепления.

Контейнер оборудован своими поворотными колесами для устойчивости в работе.

На нижней губе контейнера закреплена полоса безопасности для предотвращения повреждения дорожных покрытий.

Полоса безопасности сменная изготовлена из полиэтилена низкого давления.

Контейнер сбора мусора Champion для GS5562 - крепиться впереди подметальной машины для уборки внутрь вылетающего из под щетки мусора. Особенности и преимущества: