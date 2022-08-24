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Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
    Арт. champion_2761
    5.0
    1
    Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

      Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Высота, мм
      		360
      Ширина, мм
      		640
      Длина, мм
      		530
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Контейнер сбора мусора Champion для GS5562 - крепиться впереди подметальной машины для уборки внутрь вылетающего из под щетки мусора. Особенности и преимущества:
        • Имеет удобную и простую систему крепления.
        • Контейнер оборудован своими поворотными колесами для устойчивости в работе.
        • На нижней губе контейнера закреплена полоса безопасности для предотвращения повреждения дорожных покрытий.
        • Полоса безопасности сменная изготовлена из полиэтилена низкого давления.