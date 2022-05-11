Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)
Арт. X169138171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|контргайка
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Тип соединения
|резьбовое
- Контргайка Altstream 003120102 – это добавочная вторая гайка, которая навинчивается сверх первой на тот же самый болт для того, чтобы не дать ей саморазвинтиться при сотрясениях или ударах. Можно сказать, что вторая гайка контрит основную.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы