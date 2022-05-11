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Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)
5.0
3
50 ₽
Контргайки
    Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)
    Арт. X169138171
    5.0
    3
    Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)

      Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138171
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		контргайка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Контргайка Altstream 003120102 – это добавочная вторая гайка, которая навинчивается сверх первой на тот же самый болт для того, чтобы не дать ей саморазвинтиться при сотрясениях или ударах. Можно сказать, что вторая гайка контрит основную.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы