Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Контргайка Altstream 003120102 – это добавочная вторая гайка, которая навинчивается сверх первой на тот же самый болт для того, чтобы не дать ей саморазвинтиться при сотрясениях или ударах. Можно сказать, что вторая гайка контрит основную.