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Комнатный регулятор температуры Protherm Exacontrol 7 0020170571
5.0
2
8 600 ₽
Для котлов
    Комнатный регулятор температуры Protherm Exacontrol 7 0020170571
    Арт. X16920159
    5.0
    2
    Комнатный регулятор температуры Protherm Exacontrol 7 0020170571

      Комнатный регулятор температуры Protherm Exacontrol 7 0020170571

      8 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16920159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      8 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комнатный регулятор Exacontrol 7 — то, что нужно, если в помещении установлен котел или теплогенератор Protherm. Ведь без удаленного контроллера управлять котлом придется вручную, что затратит и личное время, и драгоценные силы. К чему трудности, если есть контроллер? Он может не только отображать текущие показатели работы котла, такие как температуру воды и давление в трубопроводе, но и позволяет подобрать идеальный режим для конкретного случая. Специально с заботой о потребителе были созданы режимы выходных и рабочих дней, каждый из которых имеет свой температурный режим. Можно настроить температуру в помещении от +5 до +30 градусов, а температуру воды отрегулировать в диапазоне от тридцати восьми до шестидесяти пяти, для тех, кто любит погорячее. Таким образом еще и сокращается потребление воды и топлива, в случае если котел работает с минимальной отдачей. С помощью регулятора можно задать конкретный промежуток времени, когда котел должен будет изменить характеристики своего рабочего процесса. Также контроллер имеет функцию защиты котла от замерзания, что невероятно удобно в зимнее время года. Питается он всего от двух батареек, и занимает минимальное количество пространства. Терморегулятор protherm Exacontrol 7 рекомендуется купить по скидочной цене прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества регулятор комнатной температуры Protherm Exacontrol 7:

        • Многофункциональный;
        • Имеет широкий диапазон настраиваемых температур воды и воздуха;
        • Малогабаритный;
        • Удобный и простой в обращении;
        • Имеет пять универсальных программ: суточная, недельная, "отпуск", Comfort, ECO.

        Комплектация:

        • Комнатный регулятор;
        • Руководство по установке;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.