Комнатный регулятор температуры Protherm Exacontrol 7 0020170571

Преимущества регулятор комнатной температуры Protherm Exacontrol 7:

Многофункциональный;

Имеет широкий диапазон настраиваемых температур воды и воздуха;

Малогабаритный;

Удобный и простой в обращении;

Имеет пять универсальных программ: суточная, недельная, "отпуск", Comfort, ECO.

Комплектация:

Комнатный регулятор;

Руководство по установке;

Руководство по эксплуатации;

Упаковка.

Комнатный регулятор Exacontrol 7 — то, что нужно, если в помещении установлен котел или теплогенератор Protherm. Ведь без удаленного контроллера управлять котлом придется вручную, что затратит и личное время, и драгоценные силы. К чему трудности, если есть контроллер? Он может не только отображать текущие показатели работы котла, такие как температуру воды и давление в трубопроводе, но и позволяет подобрать идеальный режим для конкретного случая. Специально с заботой о потребителе были созданы режимы выходных и рабочих дней, каждый из которых имеет свой температурный режим. Можно настроить температуру в помещении от +5 до +30 градусов, а температуру воды отрегулировать в диапазоне от тридцати восьми до шестидесяти пяти, для тех, кто любит погорячее. Таким образом еще и сокращается потребление воды и топлива, в случае если котел работает с минимальной отдачей. С помощью регулятора можно задать конкретный промежуток времени, когда котел должен будет изменить характеристики своего рабочего процесса. Также контроллер имеет функцию защиты котла от замерзания, что невероятно удобно в зимнее время года. Питается он всего от двух батареек, и занимает минимальное количество пространства. Терморегулятор protherm Exacontrol 7 рекомендуется купить по скидочной цене прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам.