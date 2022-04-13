Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195
Арт. X130550
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Словакия
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Габариты, мм
|83x34x83
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Комнатный терморегулятор PROTHERM Exabasic является бюджетной и качественной альтернативой сложным и устаревшим моделям комнатных термостатов. Предельно простой в управлении, эргономичный и стильный, контроллер PROTHERM Exabasic будет полезным в любом доме и в любое время года. Имеет всего два положения, вводящее прибор в строй, и выключающий его соответственно. Поддерживает температуру в комнате постоянной, в диапазоне от восьми до тридцати градусов выше нуля. Комнатный регулятор температуры PROTHERM Exabasic отличается понятным интерфейсом, удобством в применении и высоким уровнем качества итальянского бренда.
Преимущества
- Двухпозиционное регулирование
- Диапазон настраиваемых температур - 8-30 °С
- Класс пылевлагозащищенностти - IP30