Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195

Комнатный терморегулятор PROTHERM Exabasic является бюджетной и качественной альтернативой сложным и устаревшим моделям комнатных термостатов. Предельно простой в управлении, эргономичный и стильный, контроллер PROTHERM Exabasic будет полезным в любом доме и в любое время года. Имеет всего два положения, вводящее прибор в строй, и выключающий его соответственно. Поддерживает температуру в комнате постоянной, в диапазоне от восьми до тридцати градусов выше нуля. Комнатный регулятор температуры PROTHERM Exabasic отличается понятным интерфейсом, удобством в применении и высоким уровнем качества итальянского бренда.

Преимущества