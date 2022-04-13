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Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195
5.0
2
2 460 ₽
Терморегуляторы
    Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195
    Арт. X130550
    5.0
    2
    Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195

      Комнатный терморегулятор Protherm Exabasic 0000006195

      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130550
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Словакия
      Габариты, мм
      		83x34x83
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Все характеристики
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комнатный терморегулятор PROTHERM Exabasic является бюджетной и качественной альтернативой сложным и устаревшим моделям комнатных термостатов. Предельно простой в управлении, эргономичный и стильный, контроллер PROTHERM Exabasic будет полезным в любом доме и в любое время года. Имеет всего два положения, вводящее прибор в строй, и выключающий его соответственно. Поддерживает температуру в комнате постоянной, в диапазоне от восьми до тридцати градусов выше нуля. Комнатный регулятор температуры PROTHERM Exabasic отличается понятным интерфейсом, удобством в применении и высоким уровнем качества итальянского бренда.

        Преимущества

        • Двухпозиционное регулирование
        • Диапазон настраиваемых температур - 8-30 °С
        • Класс пылевлагозащищенностти - IP30