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Контроллер Shuft TC Power TC-2x17/3
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Контроллер Shuft TC Power TC-2x17/3
    Арт. X69914560848
    5.0
    2
    Контроллер Shuft TC Power TC-2x17/3

      Контроллер Shuft TC Power TC-2x17/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914560848
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиристорные контроллеры электронагревателей ТС POWER предназначены для использования в условиях, где требуется точное и бесшумное, не наводящее электрических помех управление большими нагревательными мощностями, например, электрическими нагревателями вентиляционных систем и промышленных установок.

        Преимущества

        • Может также применяться для управления системами «теплых полов»
        • Возможен монтаж с установкой теплоотводящего радиатора в вентиляционном канале или установке