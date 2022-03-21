Контроллер Shuft TC Power TC-2x17/3

Преимущества

Может также применяться для управления системами «теплых полов»

Возможен монтаж с установкой теплоотводящего радиатора в вентиляционном канале или установке

Тиристорные контроллеры электронагревателей ТС POWER предназначены для использования в условиях, где требуется точное и бесшумное, не наводящее электрических помех управление большими нагревательными мощностями, например, электрическими нагревателями вентиляционных систем и промышленных установок.