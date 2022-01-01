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Муфта PP ремонтная кан Контур . D40 Стандарт
35 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Муфта PP ремонтная кан Контур . D40 Стандарт
    Арт. О00000014593
    Муфта PP ремонтная кан Контур . D40 Стандарт

      Муфта PP ремонтная кан Контур . D40 Стандарт

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014593

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.04
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.

        Преимущества

        • Надежность
        • Практичность
        • Безопасность