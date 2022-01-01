Труба Контур PP кан. D40х1,8х250мм Стандарт
Арт. О00000014591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|0.25
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Толщина стенки трубы, мм
|1.8
- Труба полипропиленовая Контур Стандарт для внутренней канализации предназначена для использования в системах внутренней безнапорной канализации; в хозяйственно-бытовых целях, с кратковременной максимальной температурой (до 1 минуты) сточной жидкости 95°С, к которым материал трубопровода является химически стойким. Диапазон рабочих температур сточной жидкости оставляет от 2°С до 80°С.
Преимущества
- Устойчива к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать их в больницах. лабораториях
- Устойчива к высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод с температурой до 95 °С (стоки от посудомоечных и стиральных машин)
- Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет
- Гладкая внутренняя поверхность препятствует возникновению отложений и зарастанию труб
- Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы
- Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков
- Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами
- Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ
- За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами
- Легкий и быстрый монтаж без применения специального инструмента
- Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков
- Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах