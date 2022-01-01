Труба Контур PP кан. D40х1,8х250мм Стандарт

Преимущества

Устойчива к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать их в больницах. лабораториях

Устойчива к высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод с температурой до 95 °С (стоки от посудомоечных и стиральных машин)

Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет

Гладкая внутренняя поверхность препятствует возникновению отложений и зарастанию труб

Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы

Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков

Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами

Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ

За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами

Легкий и быстрый монтаж без применения специального инструмента

Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков

Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах

Труба полипропиленовая Контур Стандарт для внутренней канализации предназначена для использования в системах внутренней безнапорной канализации; в хозяйственно-бытовых целях, с кратковременной максимальной температурой (до 1 минуты) сточной жидкости 95°С, к которым материал трубопровода является химически стойким. Диапазон рабочих температур сточной жидкости оставляет от 2°С до 80°С.