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Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм
140 ₽
Дефлекторы дымоходной трубы
    Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм
    Арт. О00000006528
    Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм

      Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006528

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.112
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм используется как завершающий элемент дымохода. Предназначен для предохранения дымохода от атмосферных осадков, таких как дождь, снег, а также защиты канала дымохода от попадания различных предметов. 

        Преимущества

        • Изготовлен из полипропилена
        • Прочный
        • Легкий в установке
        • Устойчив к воздействию влаги