Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм
Арт. О00000006528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.112
- Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм используется как завершающий элемент дымохода. Предназначен для предохранения дымохода от атмосферных осадков, таких как дождь, снег, а также защиты канала дымохода от попадания различных предметов.
Преимущества
- Изготовлен из полипропилена
- Прочный
- Легкий в установке
- Устойчив к воздействию влаги