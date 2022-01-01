Преимущества

Изготовлен из полипропилена

Прочный

Легкий в установке

Устойчив к воздействию влаги

Дефлектор дымоходной трубы Контур Стандарт 72907110010, 110 мм используется как завершающий элемент дымохода. Предназначен для предохранения дымохода от атмосферных осадков, таких как дождь, снег, а также защиты канала дымохода от попадания различных предметов.