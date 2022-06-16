Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079

Электроконвектор ATLANTIC F19 это современная модель обогревательный прибор, который может использоваться в одиночку как основной источник тепла, или в паре с другими устройствами для отопления. Основной его особенностью является выносливость перед длительной и непрерывной эксплуатацией. Благодаря встроенному термостату, двойной изоляции нагревательного элемента и защите от перегрева, конвектор обладает эффективностью, надежностью, и полной безопасностью. Датчик падения отключает конвектор при падении, сохраняя внутренние детали в целости. Усовершенствованная форма корпуса гарантирует равномерный и быстрый обогрев комнаты. Купить ATLANTIC F19 1500W можно для использования в жилых помещениях, например, квартире или загородном доме, а также в гаражах, мастерских, на складах и в подсобках.

Преимущества электрического конвектора ATLANTIC F19 1500W

Технология HD - экономия электроэнергии

Закрытый нагревательный элемент

Безопасность

Бесшумность

Долговечность

Механический термостат высокой точности

Предохранитель от перегрева

Механическая панель управления

Комплектация