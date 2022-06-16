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Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Арт. О00000001574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|461х613х92
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
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- Электроконвектор ATLANTIC F19 это современная модель обогревательный прибор, который может использоваться в одиночку как основной источник тепла, или в паре с другими устройствами для отопления. Основной его особенностью является выносливость перед длительной и непрерывной эксплуатацией. Благодаря встроенному термостату, двойной изоляции нагревательного элемента и защите от перегрева, конвектор обладает эффективностью, надежностью, и полной безопасностью. Датчик падения отключает конвектор при падении, сохраняя внутренние детали в целости. Усовершенствованная форма корпуса гарантирует равномерный и быстрый обогрев комнаты. Купить ATLANTIC F19 1500W можно для использования в жилых помещениях, например, квартире или загородном доме, а также в гаражах, мастерских, на складах и в подсобках.
Преимущества электрического конвектора ATLANTIC F19 1500W
- Технология HD - экономия электроэнергии
- Закрытый нагревательный элемент
- Безопасность
- Бесшумность
- Долговечность
- Механический термостат высокой точности
- Предохранитель от перегрева
- Механическая панель управления
Комплектация
- Конвектор
- Кронштейн
- Кабель питания с вилкой
- Паспорт
- Инструкция
- Упаковка