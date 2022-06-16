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Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
5.0
2
4 790 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Арт. О00000001574
5.0
2
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079

Электрический конвектор Atlantic F19 Design 1500W 500079

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4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001574
5.0
2

Характеристики

Производитель
Atlantic
Страна производства
Украина
Родина бренда
Франция
Габариты, мм
461х613х92
Блокировка управления (родительский контроль)
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электроконвектор ATLANTIC F19 это современная модель обогревательный прибор, который может использоваться в одиночку как основной источник тепла, или в паре с другими устройствами для отопления. Основной его особенностью является выносливость перед длительной и непрерывной эксплуатацией. Благодаря встроенному термостату, двойной изоляции нагревательного элемента и защите от перегрева, конвектор обладает эффективностью, надежностью, и полной безопасностью. Датчик падения отключает конвектор при падении, сохраняя внутренние детали в целости. Усовершенствованная форма корпуса гарантирует равномерный и быстрый обогрев комнаты. Купить ATLANTIC F19 1500W можно для использования в жилых помещениях, например, квартире или загородном доме, а также в гаражах, мастерских, на складах и в подсобках.

    Преимущества электрического конвектора ATLANTIC F19 1500W

    • Технология HD - экономия электроэнергии
    • Закрытый нагревательный элемент
    • Безопасность
    • Бесшумность
    • Долговечность
    • Механический термостат высокой точности
    • Предохранитель от перегрева
    • Механическая панель управления

    Комплектация

    • Конвектор
    • Кронштейн
    • Кабель питания с вилкой
    • Паспорт
    • Инструкция
    • Упаковка