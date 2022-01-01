Преимущества

Стильный и продуманный дизайн

Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах

Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора

Встроенный ионизатор воздуха

Режимы работы: комфортный и антизамерзание

Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек

Родительский контроль (функция блокировки кнопок)

Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления

Электронный термоста

Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет

Защищённый высокоточный термостат

Воздухозаборник Intake увеличенной площади

Покрытие задней крышки Anti Dirt

Удобная ручка для перемещения

Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000 сочетает в себе современный дизайн, качественные материалы и новейшие технологии. Данное устройство предназначено для установки в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах. Прибор имеет современную панель управления с LED дисплеем. Наличие ионизатора воздуха обеспечивает создание здорового микроклимата внутри помещения. Обогреватель обладает универсальной установкой.