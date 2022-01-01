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Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
    Арт. 704305177
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000

      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305177

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		413х480х111
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000 сочетает в себе современный дизайн, качественные материалы и новейшие технологии. Данное устройство предназначено для установки в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах. Прибор имеет современную панель управления с LED дисплеем. Наличие ионизатора воздуха обеспечивает создание здорового микроклимата внутри помещения. Обогреватель обладает универсальной установкой.

        Преимущества

        • Стильный и продуманный дизайн
        • Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах
        • Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора
        • Встроенный ионизатор воздуха
        • Режимы работы: комфортный и антизамерзание
        • Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
        • Родительский контроль (функция блокировки кнопок)
        • Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления
        • Электронный термоста
        • Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет
        • Защищённый высокоточный термостат
        • Воздухозаборник Intake увеличенной площади
        • Покрытие задней крышки Anti Dirt
        • Удобная ручка для перемещения 