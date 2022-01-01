Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000
Арт. 704305177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|413х480х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1000 сочетает в себе современный дизайн, качественные материалы и новейшие технологии. Данное устройство предназначено для установки в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах. Прибор имеет современную панель управления с LED дисплеем. Наличие ионизатора воздуха обеспечивает создание здорового микроклимата внутри помещения. Обогреватель обладает универсальной установкой.
Преимущества
- Стильный и продуманный дизайн
- Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах
- Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора
- Встроенный ионизатор воздуха
- Режимы работы: комфортный и антизамерзание
- Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
- Родительский контроль (функция блокировки кнопок)
- Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления
- Электронный термоста
- Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет
- Защищённый высокоточный термостат
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади
- Покрытие задней крышки Anti Dirt
- Удобная ручка для перемещения