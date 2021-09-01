Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-1500 является современным устройство для обогрева квартир, дач, офисов или загородных домов. Данный прибор обладает современным электронным управлением. Наличие таймера обеспечивает своевременное отключение прибора. Для максимально комфортной эксплуатации предусмотрен комфортный режим, в котором конвектор поддерживает установленную пользователем температуру. Функция Auto Restart позволяет после незапланированного отключения электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.



Преимущества

Стильный и продуманный дизайн

Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах

Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора

Встроенный ионизатор воздуха

Режимы работы: комфортный и антизамерзание

Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек

Родительский контроль (функция блокировки кнопок)

Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления

Электронный термостат

Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет

Защищённый высокоточный термостат

Воздухозаборник Intake увеличенной площади

Покрытие задней крышки Anti Dirt

Удобная ручка для перемещения



