Электрический конвектор Ballu PLAZA ARC BEP/E-1500
Арт. 704305189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|820х452х105
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
Преимущества
- Стильное оформление с матовым черным стеклом
- Электронный высокоточный термостат
- Double-U-Force нагревательный элемент
- Двойная мощность нагрева (100 и 50%)
- 3 режима работы: AUTO, HI или LOW
- Управление с пультом ДУ
- Дисплей с индикацией температур
- 8-часовой таймер отключения
- Не нагревающаяся панель корпуса
- Обогревает, не расходуя кислород
- Нулевой уровень шума
- Экономный расход энергии
- Функция включения Auto Restart
- Датчик предохранения от опрокидывания
- Система защиты от перегрева
- Корпус защитой от брызг IP24
- Установка на стену или на пол