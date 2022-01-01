Электрический конвектор Ballu PLAZA ARC BEP/E-1500





Преимущества

Стильное оформление с матовым черным стеклом

Электронный высокоточный термостат

Double-U-Force нагревательный элемент

Двойная мощность нагрева (100 и 50%)

3 режима работы: AUTO, HI или LOW

Управление с пультом ДУ

Дисплей с индикацией температур

8-часовой таймер отключения

Не нагревающаяся панель корпуса

Обогревает, не расходуя кислород

Нулевой уровень шума

Экономный расход энергии

Функция включения Auto Restart

Датчик предохранения от опрокидывания

Система защиты от перегрева

Корпус защитой от брызг IP24

Установка на стену или на пол

Конвектор Ballu Plaza BEP/E-1500 эргономичный, стильный и функциональный нагревательный элемент, который принесет уют в любое помещение и украсит его благодаря своему лаконичному и современному дизайну.