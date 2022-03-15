Преимущества

Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики

Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force

Увеличенный воздухозаборник Intake

Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия

Сверхточный электронный термостат

Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact

LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры,

Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления

Датчик защиты от перегрева

Компактный и удобный пульт дистанционного управления

Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000 предназначен для обогрева помещения в городских квартирах, таунхаусах, загородных домах, на дачах, в офисах и других типах помещений. Яркое исполнение Plaza EXT делает прибор изящным дополнением интерьера. Режим "Антизмерзание" предназначен для поддержания в помещении температуры +7°С. Режим полной и половинной мощности позволяет существенно экономить электроэнергию, заботясь о природе. Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Родительский контроль - для удобства и безопасности использования, если дома есть маленькие дети, возможна блокировка кнопок на панели управления.