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Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
    Арт. 704305190
    5.0
    2
    Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
    Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
    Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
    Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
      Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
      Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
      Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
      Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000

      Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		480х415х111
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000 предназначен для обогрева помещения в городских квартирах, таунхаусах, загородных домах, на дачах, в офисах и других типах помещений. Яркое исполнение Plaza EXT делает прибор изящным дополнением интерьера. Режим "Антизмерзание" предназначен для поддержания в помещении температуры +7°С. Режим полной и половинной мощности позволяет существенно экономить электроэнергию, заботясь о природе. Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Родительский контроль - для удобства и безопасности использования, если дома есть маленькие дети, возможна блокировка кнопок на панели управления.

        Преимущества

        • Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
        • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
        • Сверхточный электронный термостат
        • Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
        • LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры,
        • Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
        • Датчик защиты от перегрева
        • Компактный и удобный пульт дистанционного управления