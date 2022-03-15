Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000
Арт. 704305190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|480х415х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu Plaza EXT BEP/EXT-1000 предназначен для обогрева помещения в городских квартирах, таунхаусах, загородных домах, на дачах, в офисах и других типах помещений. Яркое исполнение Plaza EXT делает прибор изящным дополнением интерьера. Режим "Антизмерзание" предназначен для поддержания в помещении температуры +7°С. Режим полной и половинной мощности позволяет существенно экономить электроэнергию, заботясь о природе. Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Родительский контроль - для удобства и безопасности использования, если дома есть маленькие дети, возможна блокировка кнопок на панели управления.
Преимущества
- Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
- Сверхточный электронный термостат
- Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
- LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры,
- Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
- Датчик защиты от перегрева
- Компактный и удобный пульт дистанционного управления