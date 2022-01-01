Электрический конвектор Edisson S 05 UB
Арт. 704305133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420х330х70
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Конвектор Edisson S 05 UB используется для обогрева помещений независимо от центрального отопления. В приборе предусмотрена защита от перегрева, а при случайном падении происходит автоматическое отключение конвектора.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Настенный монтаж позволяет экономить свободное пространство в помещении
- Защита от перегрева
- Увеличенный нагревательный блок
- Низкая температура нагрева передней панели - для предотвращения получения ожогов