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Электрический конвектор Edisson S 05 UB
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Edisson S 05 UB
    Арт. 704305133
    Электрический конвектор Edisson S 05 UB

      Электрический конвектор Edisson S 05 UB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 704305133

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420х330х70
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Edisson S 05 UB используется для обогрева помещений независимо от центрального отопления. В приборе предусмотрена защита от перегрева, а при случайном падении происходит автоматическое отключение конвектора.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Настенный монтаж позволяет экономить свободное пространство в помещении
        • Защита от перегрева
        • Увеличенный нагревательный блок
        • Низкая температура нагрева передней панели - для предотвращения получения ожогов