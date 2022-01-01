Электрический конвектор Edisson S 05 UB

Преимущества

Долгий срок службы

Настенный монтаж позволяет экономить свободное пространство в помещении

Защита от перегрева

Увеличенный нагревательный блок

Низкая температура нагрева передней панели - для предотвращения получения ожогов

Конвектор Edisson S 05 UB используется для обогрева помещений независимо от центрального отопления. В приборе предусмотрена защита от перегрева, а при случайном падении происходит автоматическое отключение конвектора.