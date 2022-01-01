Электрический конвектор Edisson S 10UB

Конвектор Edisson S 10 UB применяется для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Специальная сетка защищает конвектор от проникновения посторонних предметов и улучшает циркуляцию воздуха. Современный нагревательный блок обеспечивает эффективный обогрев. В конвекторе предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания, при помощи которой поддерживается безопасность использования аппарата. Низкая температура нагрева передней панели обеспечивает защиту от получения ожогов.



Преимущества