Электрический конвектор Edisson S 10UB
Арт. 704305134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420х500х70
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Edisson S 10 UB применяется для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Специальная сетка защищает конвектор от проникновения посторонних предметов и улучшает циркуляцию воздуха. Современный нагревательный блок обеспечивает эффективный обогрев. В конвекторе предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания, при помощи которой поддерживается безопасность использования аппарата. Низкая температура нагрева передней панели обеспечивает защиту от получения ожогов.
Преимущества
- Предусмотрена защитная мелкозернистая сетка - для защиты нагревательного блока от поломки
- Конвектор оснащен индикатором состояния - для контроля работы прибора
- Небольшие габариты - для экономии свободного пространства
- Не сушит воздух и не сжигает кислород при обогреве
- Напольная установка
- Бесшумная работа позволяет использовать конвектор в ночное время
- Низкая температура нагрева передней панели
- Быстрый обогрев
- Защита от перегрева и опрокидывания