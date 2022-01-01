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Электрический конвектор Edisson S 10UB
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Конвекторы
    Электрический конвектор Edisson S 10UB
    Арт. 704305134
    Электрический конвектор Edisson S 10UB

      Электрический конвектор Edisson S 10UB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 704305134

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420х500х70
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Edisson S 10 UB применяется для обогрева помещений площадью до 10 кв.м. Специальная сетка защищает конвектор от проникновения посторонних предметов и улучшает циркуляцию воздуха. Современный нагревательный блок обеспечивает эффективный обогрев. В конвекторе предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания, при помощи которой поддерживается безопасность использования аппарата. Низкая температура нагрева передней панели обеспечивает защиту от получения ожогов.

        Преимущества

        • Предусмотрена защитная мелкозернистая сетка - для защиты нагревательного блока от поломки
        • Конвектор оснащен индикатором состояния - для контроля работы прибора
        • Небольшие габариты - для экономии свободного пространства
        • Не сушит воздух и не сжигает кислород при обогреве
        • Напольная установка
        • Бесшумная работа позволяет использовать конвектор в ночное время
        • Низкая температура нагрева передней панели
        • Быстрый обогрев
        • Защита от перегрева и опрокидывания