Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-1500 ER

Преимущества

Напольная или настенная установка

Сетевой кабель с вилкой в комплекте

Электронный термостат

Точность установки температуры 1,0 °С

Индикация включения

Индикация температуры нагрева

Цифровой дисплей

Подсветка дисплея

Х-образный монолитный нагревательный элемент

Класс пылевлагозащищенности IP24

Защита от перегрева

Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании

Ступени мощности нагрева 750/1500 Вт

Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 ER представлен в белом цвете и оснащен цифровым дисплеем с индикацией температуры и электронным управлением, с помощью которого настроить работу прибора можно комфортно и быстро. Аварийное отключение сработает при сильном наклоне или опрокидывании, что гарантирует удобство и безопасность эксплуатации.