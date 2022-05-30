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Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
5.0
3
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Арт. 704305279
    5.0
    3
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER

      Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305279
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		830х400х97
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER представлен в белом цвете и оснащен цифровым дисплеем с индикацией температуры и электронным управлением, с помощью которого настроить работу прибора можно комфортно и быстро. Аварийное отключение сработает при сильном наклоне или опрокидывании, что гарантирует удобство и безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Напольная или настенная установка
        • Сетевой кабель с вилкой в комплекте
        • Электронный термостат
        • Точность установки температуры 1,0 °С
        • Индикация включения
        • Индикация температуры нагрева
        • Цифровой дисплей
        • Подсветка дисплея
        • Х-образный монолитный нагревательный элемент
        • Класс пылевлагозащищенности IP24
        • Защита от перегрева
        • Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании
        • Ступени мощности нагрева 1000/2000 Вт