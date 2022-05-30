Электрический конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER
Арт. 704305279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|830х400х97
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Конвектор Electrolux ECH/AS-2000 ER представлен в белом цвете и оснащен цифровым дисплеем с индикацией температуры и электронным управлением, с помощью которого настроить работу прибора можно комфортно и быстро. Аварийное отключение сработает при сильном наклоне или опрокидывании, что гарантирует удобство и безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Напольная или настенная установка
- Сетевой кабель с вилкой в комплекте
- Электронный термостат
- Точность установки температуры 1,0 °С
- Индикация включения
- Индикация температуры нагрева
- Цифровой дисплей
- Подсветка дисплея
- Х-образный монолитный нагревательный элемент
- Класс пылевлагозащищенности IP24
- Защита от перегрева
- Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании
- Ступени мощности нагрева 1000/2000 Вт