Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
5.0
1
5 990 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Арт. О00000006708
5.0
1
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W

Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000006708
5.0
1

Характеристики

Производитель
Atlantic
Страна производства
Украина
Родина бренда
Франция
Габариты, мм
461х613х92
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
50 ₽
5.0
Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
Леска для триммеров Patriot Roundline 805201019, круг, 3 мм, 15 м
240 ₽
5.0
Леска для триммеров Patriot Roundline 805201019, круг, 3 мм, 15 м
Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX
200 ₽
5.0
Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
5 090 ₽
5.0
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Хомут червячный 20-32/9 W1
20 ₽
Хомут червячный 20-32/9 W1
Ножки для конвектора без колес Atlantic 517400
290 ₽
Ножки для конвектора без колес Atlantic 517400
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
6 590 ₽
5.0
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электроконвектор ATLANTIC F119 – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. ATLANTIC F119 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

    Преимущества

    • Технология HD –высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
    • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
    • Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»
    • Электронный термостат высокой точности
    • Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
    • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
    • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
    • В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн