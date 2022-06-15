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Электрический конвектор Atlantic F119 Design 1500W
Арт. О00000006708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|461х613х92
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электроконвектор ATLANTIC F119 – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. ATLANTIC F119 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.
Преимущества
- Технология HD –высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»
- Электронный термостат высокой точности
- Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
- Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
- Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
- В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн