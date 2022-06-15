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Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
5.0
2
6 590 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
Арт. О00000006709
5.0
2
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W

Электрический конвектор Atlantic F119 Design 2000W

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6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000006709
5.0
2

Характеристики

Производитель
Atlantic
Страна производства
Украина
Родина бренда
Франция
Габариты, мм
461х761х92
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электроконвектор ATLANTIC F119 – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. ATLANTIC F119 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

    Преимущества

    • Технология HD – высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
    • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
    • Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»
    • Электронный термостат высокой точности
    • Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
    • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
    • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
    • В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн