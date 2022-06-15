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Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
5.0
2
5 090 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
    Арт. О00000006706
    5.0
    2
    Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
    Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
    Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
      Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
      Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W
      Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W

      Электрический конвектор Atlantic F119 Design 500W

      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006706
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		461х391х92
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электроконвектор ATLANTIC F119 – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. ATLANTIC F119 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

        Преимущества

        • Технология HD – высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
        • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
        • Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»
        • Электронный термостат высокой точности
        • Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
        • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
        • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
        • В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн