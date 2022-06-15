Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W

Преимущества

Технология HD. Благодаря новой геометрической форме поверхности лицевой панели конвектора, устройство обладает улучшенной теплоотдачей. Лицевая панель конвектора нагревается быстро и распространяет тепло равномерно, что обеспечивает пользователю оптимальный комфорт без пересушивания воздуха

Конвектор оснащен закрытым алюминиевым П-образным нагревательным элементом, который не пересушивает воздух

Конвектор оснащен надежной механической панелью управления, позволяющей настроить комфортную температуру нагрева воздуха в помещении, а также включить и выключить конвектор

Конвектор ATLANTIC F19 2000W может быть установлен на пол при помощи ножек с роликами, или смонтирован на стену при помощи кронштейна

Благодаря закрытому нагревательному элементу, поверхность конвектора не нагревается до высоких температур, что исключает возможность ожогов

Конвектор оснащен датчиком комнатной температуры, датчиком падения и устройством автоматической защиты от перегрева, что делает устройство максимально безопасным

Электроконвектор ATLANTIC F19 2000W – это электрический конвектор нового поколения с механической панелью управления и разработанный по инновационной технологии HD. ATLANTIC F19 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.