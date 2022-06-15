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Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
5.0
2
5 390 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Арт. О00000006711
5.0
2
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W

Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W

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5 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000006711
5.0
2

Характеристики

Производитель
Atlantic
Страна производства
Украина
Родина бренда
Франция
Габариты, мм
461х761х92
Блокировка управления (родительский контроль)
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электроконвектор ATLANTIC F19 2000W – это электрический конвектор нового поколения с механической панелью управления и разработанный по инновационной технологии HD. ATLANTIC F19 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

    Преимущества

    • Технология HD. Благодаря новой геометрической форме поверхности лицевой панели конвектора, устройство обладает улучшенной теплоотдачей. Лицевая панель конвектора нагревается быстро и распространяет тепло равномерно, что обеспечивает пользователю оптимальный комфорт без пересушивания воздуха
    • Конвектор оснащен закрытым алюминиевым П-образным нагревательным элементом, который не пересушивает воздух
    • Конвектор оснащен надежной механической панелью управления, позволяющей настроить комфортную температуру нагрева воздуха в помещении, а также включить и выключить конвектор
    • Конвектор ATLANTIC F19 2000W может быть установлен на пол при помощи ножек с роликами, или смонтирован на стену при помощи кронштейна
    • Благодаря закрытому нагревательному элементу, поверхность конвектора не нагревается до высоких температур, что исключает возможность ожогов
    • Конвектор оснащен датчиком комнатной температуры, датчиком падения и устройством автоматической защиты от перегрева, что делает устройство максимально безопасным