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Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
Арт. О00000006711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|461х761х92
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
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- Электроконвектор ATLANTIC F19 2000W – это электрический конвектор нового поколения с механической панелью управления и разработанный по инновационной технологии HD. ATLANTIC F19 станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.
Преимущества
- Технология HD. Благодаря новой геометрической форме поверхности лицевой панели конвектора, устройство обладает улучшенной теплоотдачей. Лицевая панель конвектора нагревается быстро и распространяет тепло равномерно, что обеспечивает пользователю оптимальный комфорт без пересушивания воздуха
- Конвектор оснащен закрытым алюминиевым П-образным нагревательным элементом, который не пересушивает воздух
- Конвектор оснащен надежной механической панелью управления, позволяющей настроить комфортную температуру нагрева воздуха в помещении, а также включить и выключить конвектор
- Конвектор ATLANTIC F19 2000W может быть установлен на пол при помощи ножек с роликами, или смонтирован на стену при помощи кронштейна
- Благодаря закрытому нагревательному элементу, поверхность конвектора не нагревается до высоких температур, что исключает возможность ожогов
- Конвектор оснащен датчиком комнатной температуры, датчиком падения и устройством автоматической защиты от перегрева, что делает устройство максимально безопасным