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Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
4.5
2
2 725 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Арт. О00000006444
4.5
2
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

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2 725 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000006444
4.5
2

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
400х400х84
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 725 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.

    Преимущества

    • Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии
    • Увеличенный воздухозаборник Intake
    • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
    • Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
    • Ножки для напольной установки в комплекте
    • Датчик защиты от перегрева