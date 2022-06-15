Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

Преимущества

Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии

Увеличенный воздухозаборник Intake

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow

Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска

Ножки для напольной установки в комплекте

Датчик защиты от перегрева

Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.