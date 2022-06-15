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Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Арт. О00000006444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|400х400х84
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.
Преимущества
- Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
- Ножки для напольной установки в комплекте
- Датчик защиты от перегрева