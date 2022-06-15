Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

Электрический конвектор Ballu Solo Turbo 1500 Вт прекрасно обогревает небольшие помещения с площадью до двадцати квадратных метров. Он устанавливается на пол, и, используя встроенный нагревательный монолитный компонент, быстро и мягко разогревает воздух вокруг себя. Благодаря увеличенному нагревательному монолиту, а также изменению его формы у новой модели обогревателя Ballu Solo Turbo bec smt 1500, нидерландским производителям удалось добиться повышения производительности конвектора без увеличения его стоимости. К тому же, он абсолютно бесшумен. Отопительный прибор полностью безопасен в использовании: он нагревается моментально, но не резко, имеет влагостойкий корпус, и специальный механизм, предохраняющий прибор от перегрева. При достижении определенной предельной степени нагрева внутреннего монолита, конвектор отключается самостоятельно. Температура нагревательного элемента при этом всегда будет на 15 процентов снижена, для предотвращения случайных ожогов.

Преимущества конвектора Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

Безопасный

Простой

С мягким обогревом

Влагостойкий

Бесшумный

Компактный

Комплектация