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Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
5.0
1
3 790 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Арт. О00000006446
5.0
1
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

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3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000006446
5.0
1

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
540х400х84
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Ballu Solo Turbo 1500 Вт прекрасно обогревает небольшие помещения с площадью до двадцати квадратных метров. Он устанавливается на пол, и, используя встроенный нагревательный монолитный компонент, быстро и мягко разогревает воздух вокруг себя. Благодаря увеличенному нагревательному монолиту, а также изменению его формы у новой модели обогревателя Ballu Solo Turbo bec smt 1500, нидерландским производителям удалось добиться повышения производительности конвектора без увеличения его стоимости. К тому же, он абсолютно бесшумен. Отопительный прибор полностью безопасен в использовании: он нагревается моментально, но не резко, имеет влагостойкий корпус, и специальный механизм, предохраняющий прибор от перегрева. При достижении определенной предельной степени нагрева внутреннего монолита, конвектор отключается самостоятельно. Температура нагревательного элемента при этом всегда будет на 15 процентов снижена, для предотвращения случайных ожогов.

    Преимущества конвектора Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

    • Безопасный
    • Простой
    • С мягким обогревом
    • Влагостойкий
    • Бесшумный
    • Компактный

    Комплектация

    • Обогреватель
    • Комплект ножек с креплениями
    • Инструкция
    • Гарантийный талон