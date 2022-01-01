Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2
Арт. 704305191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|450х600х110
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор NEOCLIMA Dolce L1,5 можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью в таких, как: ванная комната или душевая. Прибор обеспечивает быстрый нагрев воздуха. Устойчив к перепадам напряжения. Прибор прост в установке и не требует специального обслуживания.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Защита от попадания влаги ( IP 24)
- Защита от промерзания (режим ANTI FROST)
- Защита от попадания внутрь посторонних предметов
- Защита от поражения электрическим током (II класс)
- Отсутствие неприятных запахов
- Низкая температура корпуса
- ТЭН с алюминиевым оребрением
- Механический термостат - для поддержания постоянной комфортной температуры обогрева
- Автоматическое регулирование температуры