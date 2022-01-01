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Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2
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Конвекторы
    Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2
    Арт. 704305191
    Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2

      Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305191

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		450х600х110
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор NEOCLIMA Dolce L1,5 можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью в таких, как: ванная комната или душевая. Прибор обеспечивает быстрый нагрев воздуха. Устойчив к перепадам напряжения. Прибор прост в установке и не требует специального обслуживания.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Защита от попадания влаги ( IP 24)
        • Защита от промерзания (режим ANTI FROST)
        • Защита от попадания внутрь посторонних предметов
        • Защита от поражения электрическим током (II класс)
        • Отсутствие неприятных запахов
        • Низкая температура корпуса
        • ТЭН с алюминиевым оребрением
        • Механический термостат - для поддержания постоянной комфортной температуры обогрева
        • Автоматическое регулирование температуры