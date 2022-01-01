Электрический конвектор NeoClima DOLCE L1.5 ЭВНА-1,5/230С2

Конвектор NEOCLIMA Dolce L1,5 можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью в таких, как: ванная комната или душевая. Прибор обеспечивает быстрый нагрев воздуха. Устойчив к перепадам напряжения. Прибор прост в установке и не требует специального обслуживания.



Преимущества