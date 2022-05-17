Электрический конвектор Neoclima Intenso 1000

Преимущества

Экономное энергопотребление (2 режима мощности)

Поддержание температуры на заданном уровне

Защита от замерзания «Anti Frost»

Х-образный нагревательный элемент

Защита от перегрева

Настенный кронштейн в комплекте

Защита от опрокидывания

Опоры с колесиками в комплекте

Конвектор NEOCLIMA Intenso 1000 используется в быту в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Максимальная мощность 1000 Вт, поддержание заданной температуры, Х-образный нагревательный элемент. Конвектор не займет много места за счет компактного и тонкого корпуса.