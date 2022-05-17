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Электрический конвектор Neoclima Intenso 1000
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Neoclima Intenso 1000
    Арт. 704305269
    5.0
    2
    Электрический конвектор Neoclima Intenso 1000

      Электрический конвектор Neoclima Intenso 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		505х500х120
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор NEOCLIMA Intenso 1000 используется в быту в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Максимальная мощность 1000 Вт, поддержание заданной температуры, Х-образный нагревательный элемент. Конвектор не займет много места за счет компактного и тонкого корпуса.

        Преимущества

        • Экономное энергопотребление (2 режима мощности)
        • Поддержание температуры на заданном уровне
        • Защита от замерзания «Anti Frost»
        • Х-образный нагревательный элемент
        • Защита от перегрева
        • Настенный кронштейн в комплекте
        • Защита от опрокидывания
        • Опоры с колесиками в комплекте